Набиуллина ответила на вопрос НТВ о пределе повышения ключевой ставки

Сегодня Центробанк в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку. В большинстве экономисты ожидали, что ее поднимут с 13 до 14%, но оправдались прогнозы тех, кто призывал готовиться к более жесткому шагу  15%.до 15% ЦБ объясняет так: рост цен значительно ускорился и проявляется по все большему кругу товаров и услуг. Происходит это, так как спрос в стране устойчиво растет, а производство товаров и услуг такими темпами расти не может, главным образом потому что не хватает рабочей силы.

А их все больше, например,В итоге, ЦБ, как и в сентябре, ухудшил свой прогноз и теперь ждет, что по итогам этого года инфляция будет уже не,5%. Центробанк дал понять: то, что расходы российского бюджета сейчас резко выросли по сравнению с первоначальными планами, заставляет дополнительно ужесточатьполитику, то есть повышать ключевую ставку, чтобы сдерживать инфляцию. Исходя из прогнозов самого ЦБ следует, что на заседании в декабре он может поднять ключевую ставку до 16%.

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