НФЛ. 9-я неделя. «Питтсбург» сыграет с «Теннесси», «Балтимор» встретится с «Сиэтлом» и другие матчи

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НХЛ. «Колорадо» примет «Сент-Луис», «Филадельфия» против «Баффало», «Даллас» в гостях у «Калгари»«Филадельфия» сыграет против «Баффало», «Даллас» в гостях у «Калгари», «Анахайм» встретится с «Аризоной». Прочитайте больше ⮕

Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом», «Челси» – с «Блэкберном», «МЮ» против «Ньюкасла»«Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом», «Челси» – с «Блэкберном», «Ливерпуль» – с «Борнмутом». Прочитайте больше ⮕

Блинкен 3 ноября посетит Израиль и ИорданиюЭнтони Блинкен встретится с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и другими лидерами израильского правительства Прочитайте больше ⮕

КХЛ. «Салават» против «Ак Барса», СКА примет «Авангард», «Спартак» сыграет с ЦСКАСКА сыграет дома с «Авангардом», «Спартак» сразится в московском дерби с ЦСКА. Прочитайте больше ⮕

Бэкстрем приостановил карьеру из-за ситуации с травмами«Учитывая продолжающуюся ситуацию с травмами, я решил взять паузу и отойти от игры. Прочитайте больше ⮕

Димитров забрал минимум один сет в 10 из 11 последних матчей. С Медведевым это случится за 1.86Даниил Медведев встретится с Григором Димитровым на турнире в Париже. Прочитайте больше ⮕