НБА. «Бостон» примет «Майами», «Сакраменто» – «Голден Стэйт» и другие матчи

Играли ли в НБА «Апельсины из Тампы»? А «Хаски из Торонто»?НБА ждет непредсказуемый сезон: «Даллас» Дончича разочарует, Леброн не зря мечтает о финале, а титул возьмут «Денвер», «Бостон» или «Милуоки»Жду продолжения феерии от любимца под 35 номером, новичка под 1 номером и более качкственной игры от ещё одного любимца, под номером 4

Звезды НБА летом говорили Яннису не продлеваться с «Милуоки»: «Но моя интуиция сказала: «Нет. «Бакс» изменили мою жизнь. Я остаюсь» Чарльз Баркли о Морэнте: «После второго раза я подумал: «Ну не может же он быть настолько тупым». От тебя требуется просто стучать мячом»

Джей Уильямс: «За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Браун и Тейтум за семь лет карьеры» «Клипперс» предлагали «Портленду» Терэнса Мэнна, пытаясь выменять Дрю Холидэя. В «Сиксерс» об этом узнали, поэтому хотят включить его в сделку по Хардену headtopics.com

В «Филадельфии» «не восприняли всерьез» предложение «Никс» по Эмбииду. Сообщалось, что они готовы отдать Рэндла, Барретта, Робинсона, Фурнье и 2-3 пика

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