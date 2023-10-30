НБА начала сотрудничество с брендом нижнего белья Ким Кардашьян SKIMS

SKIMS ориентируется на бодипозитив и инклюзивность, предлагая клиентам широкий выбор размеров (от XXS до 5XL).В июле 2023 года компания оценивалась более чем в 4 млрд долларов.

На прошлой неделе со SKIMS заключили соглашения звезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, футболист Неймар и лучший оборонительный игрок НФЛ-2022 Ник Боза.«Все еще делаю это». Леброн дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто. Спустя ровно 20 лет он снова сыграл против «Кингз» на выезде

Дарко Миличич: «Баскетбол превратился для меня в кошмар. Я считал себя самым талантливым, но поздно осознал, что надо много работать»«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости headtopics.com

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«Все еще делаю это». Леброн дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто. Спустя ровно 20 лет он снова сыграл против «Кингз» на выездеСуперзвезда НБА Леброн Джеймс дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто. Прочитайте больше ⮕

Конфликт на Ближнем Востоке разогнал цены на золотоДрагоценный металл с начала года обгоняет по доходности индекс S&P 500 Прочитайте больше ⮕

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Дончич отреагировал на свой сложный трёхочковый бросок в матче с «Бруклином»Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», звёздный словенский разыгрывающий Лука Дончич прокомментировал свой ключевой бросок в матче с «Бруклин Нетс» (125:120), состоявшемся сегодня, 28 октября. Прочитайте больше ⮕

Зак Лавин в проигранном матче с «Детройтом» обновил личный рекорд результативностиАтакующий защитник, один из лидеров «Чикаго Буллз» Зак Лавин принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда уступила со счётом 118:102. Прочитайте больше ⮕