Мэр Берлина пожаловался на проблему антисемитизма в Германии

Проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские учреждения говорят о проблеме антисемитизма в Германии, заявил мэр Берлина Кай Вегнер. Его цитирует газета Die Berliner Zeitung. «Каждый, кто живет в Германии, должен знать, что мы — открытое и многонациональное общество.

Ненависти, антисемитизму и антиизраильским подстрекательствам здесь нет места», — сказал Вегнер, пожаловавшись на проводимую немецкими властями политику интеграции мигрантов, которая, по его словам, стала причиной роста антисемитских настроений. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвала пугающей новую волну антисемитизма в Европе. До этого глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что антисемитам в Германии будут отказывать в предоставлении немецкого гражданства.

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Министр экономики Германии указал на пугающий уровень антисемитизма в странеВице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек 29 октября подверг жесткой критике проявления антисемитизма в стране.«Масштабы антисемитизма ужасающи. Мы несем историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии — неважно, в каком виде. Прочитайте больше ⮕

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В Германии испугались волны антисемитизма в странеВолна антисемитизма в Германии выглядит пугающе. Об этом в интервью изданию Bild заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Прочитайте больше ⮕

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В Германии испугались новой волны антисемитизмаМинистр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что новая волна антисемитизма в Европе вылядит пугающе. «Масштабы антисемитизма пугают. На нас лежит историческая ответственность, и антисемитизму, какую бы форму он ни принял, не должно быть места в Германии», — заявил немецкий министр. Прочитайте больше ⮕

В Германии испуганы новой волной антисемитизмаМинистра экономики ФРГ Роберта Хабека напугала новая волна антисемитизма в стране. Об этом он заявил в интервью изданию немецкой газете Bild... Прочитайте больше ⮕