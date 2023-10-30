Мэр Берлина Вегнер указал на высокий уровень антисемитизма в стране

«Ненависть на наших улицах, нападения на еврейские учреждения и открытый антисемитизм ясно показывают, что у нас есть проблемы в Германии», — заявил он.
Германия является открытой и межнациональной страной, в которой нет места ненависти, антисемитизму и антиизраильским подстрекательствам, заключил мэр. 29 октября вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек также указал на ужасающий уровень антисемитизма в стране.
Ранее, 23 октября, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что палестинское движение ХАМАС пытается вбить клин ненависти и антисемитизма в мировое сообщество и общества Европы. 22 октября в Великобритании, Германии и Швеции прошли акции в поддержку Палестины. Демонстранты вышли на улицу с флагами. На некоторых протестующих можно было заметить палестинские головные платки. headtopics.com
Тогда же канцлер Германии Олаф Шольц на открытии новой синагоги в немецком городе Дессау появился в еврейском головном уборе кипе. Он отметил, что спустя 85 лет власти Германии восполняют пробелы после разрушения синагоги. По словам канцлера, в ФРГ нет места антисемитизму и разжиганию ненависти. Шольц отметил, что Германия «везде и всегда» будет защищать еврейскую жизнь.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. headtopics.com
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.