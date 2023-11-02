Мэры 5 городов США потребовали встречи с Байденом из-за мигрантов

Главы американских городов Денвер, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес и Нью-Йорк потребовали встречу с президентом США Джо Байденом по вопросу мигрантов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письмо мэров.

В публикации отмечается, что пять мэров-демократов попросили у администрации президента США помощь или ресурсы, чтобы справиться с потоком мигрантов. По их словам, прибывают практически без координации. В обращении отмечается, что мэры ценят усилия Байдена, но необходимо сделать гораздо больше, чтобы облегчить «бремя, лежащее на городах».

По словам мэра Денвера Майка Джонстона, основной поток мигрантов сталкивается с проблемами при трудоустройстве. Под письмом подписались мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, мэр Чикаго Брендон Джонсон и мэр Хьюстона Сильвестр Тернер. headtopics.com

До этого бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн заявил, что миграционный кризис в США превратился в проблему национального масштаба.

Ранее The Guardian писало, что МВД Британии вернет детей мигрантов в отель, откуда уже похитили 136 детей.

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