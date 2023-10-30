Муфтий резко высказался о выкриках «Аллаху акбар» на беспорядках в Махачкале

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев назвал неуместными выкрики «Аллаху Акбар» на незаконных шествиях. Его цитату приводит РИА Новости. По словам муфтия, возвеличивание Аллаха уместно, когда есть весомый повод. «Это делается во время религиозных праздников в мечети или собраний, радостных событий в семье.

Бердиев также подчеркнул, что эпизоды, когда манифестанты использовали нецензурную лексику в перемешку с такбиром (Аллаху акбар), не имеют ничего общего с религией. «В исламе категорически запрещаются богомерзкие слова. Правоверный вообще не имеет права, чтобы с его уст слетали матерные выражения», — заявил муфтий и добавил, что мусульманин должен контролировать все свои действия. Вечером 29 октября сотни дагестанцев прорвались в аэропорт Уйташ в ожидании рейса из Тель-Авива.

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