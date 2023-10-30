Мусульмане России готовы организовать сбор крови для пострадавших в Газе

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) высказало готовность организовать в мечетях страны сбор крови для помощи пострадавшим в результате столкновений в секторе Газа и наладить при участии Межрелигиозного совета России сбор гуманитарной помощи в регион палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в заявлении расширенного президиума ДСМР.

"Мы предлагаем создать рабочую группу при Межрелигиозном совете России по координации действий религиозных организаций и сбору необходимой помощи для пострадавших. При сотрудничестве с Министерством здравоохранения Российской Федерации мы предлагаем организовать в мечетях страны сбор крови для помощи пострадавшим", - говорится в заявлении, поступившем в ТАСС.

Также в мусульманской организации обратились к Генеральной Ассамблее ООН с просьбой разрешить допуск российских врачей в Газу для оказания необходимой медицинской помощи. "Мы призываем мировое сообщество к скорейшему мирному урегулированию и исполнению резолюций ООН и призываем религиозных лидеров всего мира оказать содействие в мирном урегулировании конфликта", - отмечается в обращении. headtopics.com

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