Музеи Петербурга могут стать бесплатными для участников СВО и их семей

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Власти Санкт-Петербурга разработали проект постановления. согласно которому участникам спецоперации и членам их семей могут разрешить посещать музеи и парки Северной столицы бесплатно.

Новую меру поддержки, согласно документу, хотят распространить на супругов бойцов СВО, родителей или усыновителей, а также детей, в том числе получающих высшее образование очно. При этом дети-инвалиды военнослужащих смогут посетить парки и музеи Петербурга бесплатно независимо от возраста.

Порядок бесплатного посещения планируют разработать в течение месяца. Занимается этой работой городской комитет по культуре. Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что бойцы СВО могут проходить реабилитацию в гражданских клиниках. headtopics.com

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