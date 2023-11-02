Мужчина попал в реанимацию после обстрела ВСУ российского региона

В Шебекино из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина — его поместили в реанимацию. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Есть пострадавший — после операций мужчина остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков, По его данным, противник выпустил по Шебекино четыре снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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