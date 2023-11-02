Мужчина попал в реанимацию после обстрела города в Белгородской области

После обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть пострадавший, одного мужчину отправили в реанимацию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.«Есть пострадавший – после операций мужчина остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии.

Накануне Министерство обороны РФ сообщало, что система противовоздушной обороны вечером сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. В этот день также сообщалось, что ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» предприятие «Биохимтекс» в городе Шебекино.

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