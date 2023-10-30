Мужчина 27 лет пытается развестись с женой в суде

Как пишут местные СМИ, 89-летний военный пенсионер Нирмал Панесар женился на женщине по имени Каур в 1963 году. Однако в 1996 году мужчина обратился в окружной суд с заявлением о разводе. Супруга истца, напротив, не хотела разрушать семью и заявляла, что всеми силами пытается сохранить отношения.

После этого суд отклонил требование Нирмала, заняв сторону его жены. С тех пор Панесар пытается добиться развода через Верховный суд Индии, но и там каждый раз получает отказ. Во время последнего заседания суд постановил, что хотя брак пары «не подлежит спасению», этого недостаточно, чтобы оправдать развод.

«На наш взгляд, не следует забывать о том, что институт брака занимает важное место и играет важную роль в обществе», — говорится в заявлении суда.

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