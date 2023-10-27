Мститель с ядом, российский Сальери и опасный попутчик: самые известные отравители в истории СССР и России

Армавирский городской суд арестовал 33-летнего уроженца Мелитополя, который пытался расправиться с выпускниками городского летного училища при помощи отравленных торта и алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края. По версии следствия, обвиняемый 22 октября прибыл в ресторан, где собрались выпускники Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ).

К оставшимся после застолья блинам Кривобоков добавил начинку с примесью тяжелого металла и оставил их хозяину дома. Когда утром Васильев позавтракал ими, то сразу почувствовал недомогание и онемение кончиков пальцев: вскоре его госпитализировали. Однако медики, не заподозрив отравление, решили, что мужчина подхватил какой-то азиатский вирус.

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