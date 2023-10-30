Мошенники начали продавать урезанные видеокарты под видом полноценных

Китайские мошенники начали продавать видеокарты RTX 3080 Ti для ноутбуков, переделанные в настольные модели. Об этом сообщает портал iXBT.

В Китае начали продавать мобильные видеокарты RTX 3080 Ti Laptop, которые построены на графическом процессоре GA103 с 7424 ядрами CUDA. При этом данные модели выдают за настольные, которые гораздо производительнее. Настоящая версия RTX 3080 Ti работает на базе GA102 и имеет 10240 ядер CUDA.

Вместе с тем, такая видеокарта предлагает 256-битную шину, пониженные частоты и увеличенную с 12 до 16 ГБ видеопамять, как в настоящей RTX 3080 Ti. Причем в данной модели TDP понижен до 115 Вт, хотя мобильная RTX 3080 Ti Laptop способна работать при 150 Вт. headtopics.com

Несмотря на все улучшения такая версия видеокарты выдает результат на уровне обычной мобильной RTX 3080 Ti Laptop с 12 ГБ видеопамяти. В то же время она практически в полтора раза слабее оригинальной настольной версии RTX 3080 Ti.

Таким образом, перед покупкой RTX 3080 Ti из Китая или непроверенных интернет-магазинов стоит изучить технические характеристики видеокарты.

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Россияне начали продавать квартиры в рассрочку без банковОчередной рост ключевой ставки еще больше снизит доступность ипотечных кредитов и активизирует альтернативные варианты покупки жилья без участия банков, рассказали «Известиям» 29 октября в федеральной компании «Этажи». Прочитайте больше ⮕

Два человека погибли при обрушении балкона в КрымуСледствие и прокуратура начали проверку на предмет соблюдения требований к содержанию дома. Прочитайте больше ⮕

WP: Ливан выступает против участия “Хезболлы” в палестино-израильском конфликтеЛиванское правительство и жители страны начали выступать против участия группировки “Хезболла” в палестино-израильском конфликте Прочитайте больше ⮕

Озвучивший Чендлера актер Быстрицкий рассказал о его влиянии на СШАМанере речи Бинга в «Друзьях» начали подражать в Америке. Прочитайте больше ⮕

В аэропорту Махачкалы начались задержания из-за беспорядковПравоохранительные органы, прибывшие в аэропорт Махачкалы на фоне беспорядков, начали задерживать граждан Прочитайте больше ⮕

На летном поле аэропорта Махачкалы начались задержания. Росавиация сообщила, что аэропорт «освобожден от несанкционированно проникших граждан» — MeduzaСотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников беспорядков в Махачкале, пишет «Эхо Дагестана». Прочитайте больше ⮕