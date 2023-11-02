Мостовой ответил на вопрос, согласился ли бы возглавить женский «Спартак»

В середине октября «Спартак» объявил о создании женской команды, директором которой стала четырехкратная чемпионка России Елена Терехова. — В 2024 году свой первый сезон проведет ЖФК «Спартак». За последние годы появились ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов».

То пляжный сравнивали, то медийный, то ещё какой‑то. Ребят, вы чего? Прекращайте это делать. И ведь кто‑то же на это клюет. Кто‑то там ещё умудряется говорить, что что‑то выигрывал. Я в настольный футбол тоже выигрывал и что? — Если бы вам предложили возглавить женский «Спартак», вы бы попробовали? — Да нет, мне бы тяжело было. Я же иногда видел по телевизору, как девчонки играют. Я бы никогда не понимал, как они с двух метров по мячу не попадают.

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