Мостовой рассказал о дрожащих коленках у футболистов «Краснодара»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Слова Мостового передает «РБ Спорт».

«ЦСКА – хорошая команда. Уступить им в гостях может любой клуб РПЛ. В этом нет ничего страшного. Гораздо хуже, что «Краснодар» до этого потерял очки в матчах с командами, которые уступают им в классе. Это говорит о том, что у «быков» задрожали коленки. Ивич должен реагировать на такие вещи», — сказал Мостовой.В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 21 балл.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Встреча состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. ЦСКА сыграет в Москве с нижегородским «Пари НН». Матч пройдет 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени. headtopics.com

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