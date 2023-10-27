Москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Впрочем, ведомство все равно рекомендует москвичам воспользоваться общественным транспортом. Тем более, что метро, МЦК и МЦД работают без сбоев.

все выходныеГлава города призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим, быть внимательным и по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.

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Кажется, что конфликтов в мире все больше и больше. Так и есть? Человечество идет к новой мировой войне? — Meduza12 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в конгрессе США рекомендуют американским властям готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией в ближайшем десятилетии. Прочитайте больше ⮕

Сотни электробусов поступят в 12 крупных городов РоссииБолее 300 электробусов поступят в регионы России до начала 2024 года. Новый общественный транспорт получат 12 городов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Прочитайте больше ⮕

Москвичам пообещали теплое окончание октября и начало ноябряОкончание октября и начало ноября будут в Москве теплее, чем обычно. В понедельник, 6 ноября, прогнозируется до +7°С, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Прочитайте больше ⮕

Москвичам отсоветовали покупать жилье в некоторых районахПри покупке квартиры в Москве не стоит делать выбор в пользу объекта в густонаселенных районах города. Приобретать жилье в определенных частях столицы гражданам отсоветовал риелтор Андрей Кулагин. Эксперт отметил, что зачастую в таких районах расположены дома с большим количеством микростудий. Прочитайте больше ⮕

Москвичам назвали срок исчезновения снегаК среде, 1 ноября, снежный покров в Москве окончательно сойдет. По прогнозам синоптика, высота сформированного после снегопада покрова будет понижаться под собственной тяжестью уже в воскресенье. Затем таяние будет более интенсивным за счет осадков и повышения температуры. Прочитайте больше ⮕

Москвичам рассказали о погоде в пятницуОблачная погода, снег, гололедица и до -2°C ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Прочитайте больше ⮕