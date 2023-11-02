Московская фармкомпания начнет выпуск биотехнологических препаратов

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Фармацевтическая компания «Артселленс» стала резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, предприятие, входящее в группу компаний «Промомед», оборудует научно-исследовательскую лабораторию с опытно-производственным участком, которая будет отвечать всем современным требованиям.

«В особой экономической зоне столицы сформировался мощный фармацевтический кластер: сегодня в него входит 11 компаний, восемь из них уже выпускают продукцию.

Он также отметил, что вложения в проект, суммарно, достигнут отметки в 4,3 млрд руб. После завершения строительства производства и ввода его в эксплуатацию, в Москве появится 400 дополнительных рабочих мест. Отметим, что мощность нового завода, по предварительным прогнозам, составит 150 кг субстанции за год. Это эквивалентно 750 тыс. флаконов лекарственного препарата. headtopics.com

«На первом этапе реализации проекта предприятие будет производить дженерики для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, их локализация составит от 60% до 85%», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

На сегодняшний день 93 высокотехничных производств, которые функционируют на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», могут получить налоговые льготы и прочие привилегии, которые правительство столицы предоставляет резидентам городской ОЭЗ. Генеральный директор «Технополиса Москва» Геннадий Дёгтев подчеркнул, что на площадке «Печатники» на работу на новое производство пригласят около 150 сотрудников. headtopics.com

«Планируется, что после выхода предприятий фармацевтического кластера на полную мощность будет закрыто 80% потребностей страны в онкологических препаратах», – заключил Геннадий Дёгтев.

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