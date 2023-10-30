Москвичка вышла покурить на улицу и была изнасилована двумя неизвестными

По информации источника, происшествие произошло в ночь с 28 на 29 октября. Женщина 39 лет проводила время в компании 38-летнего мужчины в баре на Большой Лубянке. Около трех часов ночи она вышла покурить. Двое неизвестных набросились на женщину и затащили в ближайший двор. Там они совершили над ней насильственный акт и избили.

Женщина вернулась домой и вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов отправили ее на медицинский осмотр, но пострадавшая отказалась.

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