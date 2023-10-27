Москвич встретил англичанина и изрезал его ножом, как шпиона

Главк СКР по Москве сообщил в своем Телеграм-канале о возбуждении уголовного дела по статье"Покушение на убийство" в отношении жителя улицы Кусковская, который в ходе совместного распития спиртных напитков нанес ножевые ранения мужчине.При этом Телеграм-канал Mash со ссылкой на свои данные сообщает, что конфликт произошел между жителем столичной многоэтажки 37-летним Ильей Хасьяновым и гражданином Великобритании 41-летним Чарльзом Боуэном.

В ходе общения из-за языкового барьера они друг друга не поняли. Иностранец заявил, что является юристом из VISTA Foreign Business Support, но москвич заподозрил в нем шпиона и ударил ножом в голову, лицо и грудь.

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