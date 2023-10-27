Москва заигрывает с ХАМАС ради признания у антизападников

все заложники, захваченные 7 октября - израильтяне, какие бы другие паспорта они ни имели. Касается ли это тех заложников, у которых есть российское гражданство, мы узнаем очень скоро. Предположу, что Путин убедительно попросит представителей ХАМАС освободить этих людей для того, чтобы потом сказать:"Вот видите, это не террористы, а вполне вменяемые,"договороспособные" люди. Нужно только сохранять с ними постоянный контакт, как Россия".

А то, что на пропалестинских демонстрациях зачастую развиваются ненавистные путинцам радужные флаги ЛГБТ, так это та самая"неувязочка" из старого анекдота, которая кремлевским, мягко говоря, безразлична. Как говаривал китайский коммунистический реформатор Дэн Сяопин,"неважно какого цвета кот - черный или белый. Хороший кот тот, который ловит мышей".

Российскому режиму пока везет. Израильское руководство выглядит нерешительным и не имеющим в новой ситуации четкого политического плана. Американцы пытаются усидеть на двух стульях - поддержать израильтян, но при этом притушить гнев в арабских странах и других государствах глобального Юга. На этом фоне Путин вновь может демонстрировать решительность и четкость позиции. И это ему почти ничего не стоит. headtopics.com

Немецкие власти отныне намерены депортировать мигрантов без права на пребывание в Германии, причем, как выразился канцлер Олаф Шольц, "масштабно". Глава МВД страны Нэнси Фезер предложила на рассмотрение кабинета 25 октября план по ускоренной депортации просителей убежища, получивших отказ.

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