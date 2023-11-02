Московские ученые создали фантом печени человека

В Москве разработали фантом, имитирующий печень человека. Искусственную модель будут использовать для обучения врачей.

Ученые из Москвы создали модель печени человека. Этот фантом воспроизводит форму и внутреннее строение органа и позволяет видеть на УЗИ изображение вен, артерий и различных образований., заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития: «Он предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей.

Фантом изготовлен из силиконоподобного вещества. Оно хорошо воспроизводит ультразвуковые свойства человеческих тканей и может применяться многократно. По словам заммэра, зарубежные аналоги сейчас не всегда доступны, поэтому отечественная разработка стала настоящей находкой для специалистов. headtopics.com