Москвичам пообещали ноябрьский дожль

По данным Гидрометцентра России, в четверг в Москве ожидается облачная погода, дождь и температура до плюс 9 градусов. Днем столбики термометров покажут от 7 до 9 градусов тепла, а ночью температура может опуститься до минус 1 градуса.

В Подмосковье в четверг температура будет варьироваться от плюс 5 до плюс 10 градусов. В ночное время столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.Также стоит отметить, что в Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности с 09:00 до 21:00 из-за местами сильного дождя.

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