Морпех Ершов рассказал о рисках при спасении товарища во время обстрела ВСУ

15 марта прошлого года Ершов (позывной Урал) вызвался помочь спасти группу морпехов. Они должны были блокировать мост к «Азовстали», но попали в окружение и в течение четырех дней держали оборону в «доме Павлова».

Огнем из арты Ершов не давал украинским военным подойти к ним, а когда российские бойцы эвакуировались, прикрывал их. «Выехал пикап с минометом — я его ликвидировал. Еще были ДРГ-группы — я тоже их уничтожил. Но что-то мы упустили. По ним выстрелили из РПГ, автомобиль уперся в дерево. Мы направились вытаскивать пацанов», — рассказал Ершов.

Всего Урал вместе с другим бойцов эвакуировали 17 российских военных. 16 мая Ершов прикрыл собой сослуживца в ходе вражеского обстрела, получив тяжелое ранение ноги и брюшной полости. В настоящее время командование подготовило представление к присвоению ему звания Героя России.

Ранее сообщалось, что старший разведчик-дальномерщик гвардии младший сержант Павел Мытка выявил боевиков Вооруженных сил Украины и помог артиллеристам разгромить противника.

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