Молдавия обвинила Россию во вмешательстве в ноябрьские выборы

Россия якобы вмешивалась в предвыборную кампанию местных органов власти Молдавии. С обвинением во вмешательстве в выборы, которые запланированы на 5 ноября, выступил Глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяца, передает ТАСС.

«Мы располагаем оперативной информацией, а также доказательствами, что Российская Федерация оказывает влияние на местные выборы 5 ноября, что подрывает демократический процесс в нашей стране», — сказал он. По его словам, Москва нелегально финансирует избирательную кампанию. Кроме того, глава спецслужбы Молдавии обвинил РФ в подкупе избирателей и кандидатов, а также дезинформации.

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