«У нас есть доказательства: аудит признанных международных компаний, — утверждает Санду. — Таким образом, «Молдовагаз» может заплатить «Газпрому» $9 млн, а не $700 млн». По ее словам, проверка исторического долга национальной компании перед «Газпромом» выявила, что $400 млн обязательств якобы не подлежат взысканию из-за истечения срока давности, еще $276 млн якобы не подтверждены документально.

Задолженность, о которой идет речь, сформировалась примерно за предыдущее десятилетие и была сформулирована в октябре 2021 года: ее погашение и дальнейшие своевременные платежи стали главными условиями, на которых «Газпром» соглашался продлить контракт на поставку «голубого топлива» в Молдавию на следующие пять лет. По оценке монополии, основные обязательства составляли $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма долга достигла $709 млн.

«Потом молдавская сторона обратилась к неким независимым аудиторам: норвежской фирме Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской компании Forensic Risk Alliance & Co Limited, - объясняет эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин, - Удостовериться в добросовестности проверки и в том, что проверяющим предоставили все необходимые материалы (против чего есть некоторые свидетельства), возможности нет. headtopics.com

Как в начале октября говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, контакты «Газпрома» и Кишинева из-за долгов и их размера «должны продолжаться». Так он ответил на заявление министра энергетики Молдавии Виктора Парликова об отказе его страны от закупок российских углеводородов: республике вроде как удалось найти альтернативный источник «голубого топлива» на европейском рынке по более низкой цене, чем указанной в контрактах с «Газпромом».

Инициативы Кишинева раскритиковал даже президент «Молдовагаза» Вадим Чебан, пожаловавшийся, что качество сделанного аудита не соответствует международным юридическим нормам и не имеют юридических последствий, детально расписав, почему считает необоснованными расчеты молдавской власти, подкрепленных выводами норвежцев и британцем по долгу перед «Газпромом». headtopics.com

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