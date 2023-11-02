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Мой ринг — тюрьма.

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В мире профессиональных единоборств немало примеров, когда бойцы нарушают закон. Порой криминальная карьера оказывается громче, чем спортивная.

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Уголовные джунгли Рыжего Тарзана За последние годы Вячеслав Дацик стал одним из самых востребованных бойцов России.

Впрочем, и сам Дацик, нет-нет да и оказывался в лежачем положении. Как, например, в прошлые выходные, когда Вячеслав был отправлен в нокаут чемпионом мира по кикбоксингу из Белоруссии Петром Романкевичем.

Криминальная сага Вячеслава Дацика началась в феврале 2007 года, когда уже прославившегося своим скандальным поведением в ринге (Дацик выступал на турнирах ММА ещё с конца 90-х) задержали сотрудники уголовного розыска. Рыжий Тарзан оказался на скамье подсудимых за то, что в составе преступной группы грабил салоны сотовой связи. headtopics.com

Из колонии Рыжий Тарзан вернулся в марте 2016 года, но воздухом свободы дышал не долго. В мае того же года Дацик был задержан полицией Санкт-Петербурга за так называемый «антибордельный рейд». В компании единомышленников Вячеслав ворвался в один из притонов Северной столицы, и силой отволок нескольких дам в полицейский участок.

На свободу Рыжий Тарзан вышел в ноябре 2020. С тех пор «главный романтик» бойцовского мира закон больше не нарушает. Последние три года Вячеслав шумит исключительно в рингах и октагонах страны. За жёсткую манеру ведения боя уроженец Нижнего Новгорода получил прозвище Дровосек. На протяжении почти десяти лет Тюрин с удовольствием «рубил» людей на ринге популярного в те времена столичного казино «Арбат». Покорился Дровосеку и престижной титул чемпиона мира по версии WAKO-Pro. headtopics.com

В конце 2015 года Дровосек дебютировал в смешанных единоборствах на турнире престижной российской организации Fight Nights.

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