Модель Белла Хадид заявила об угрозах из-за активной поддержки Палестины

Москва, 28 октября - АиФ-Москва. Американская супермодель Белла Хадид призвала мировую общественность к срочной гуманитарной помощи жителям сектора Газа. После этого она и ее семья столкнулись с угрозами, пишет Daily Mail.

В своих соцсетях звезда заявила, что хакеры завладели ее номером телефона. Всей семье начали приходить угрозы. Усугубило ситуацию то, что отец Хадид — палестинский бизнесмен в сфере недвижимости, а мать — голландка.

«Моя семья почувствовала себя в опасности… Но я больше не могу молчать. Страх — это не выход», — заявила Хадид. Она добавила, что с большой болью наблюдает за событиями последних двух недель. По словам модели, палестино-израильский конфликт десятилетиями уносил невинные жизни и затрагивал семьи. headtopics.com

Ранее сообщалось, что угрозы получал бывший депутат Верховной рады Олег Царев. После этого на него совершили покушение в Крыму.

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