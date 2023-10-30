Многодетная россиянка осталась без жилья из-за затопленного подвала

В городе Холмске (Сахалин) многодетная мать с семьей не может жить в квартире из-за покрывшей все стены и мебель плесени — как утверждает женщина, грибок захватил жилье из-за скопившихся подвале дома канализационных вод. Об этом сообщает издание Astv.ru.

По данным СМИ, речь идет о квартире на первом этаже в доме №8 по улице Матросова. Россиянка несколько лет не проживала в квартире, но была вынуждена вернуться туда: один из детей женщины — инвалид, и ему удобно проживать на первом этаже.

«У меня волосы на голове зашевелились, когда я увидела, во что превратилась квартира. Плесень там и раньше была, но не таких масштабов - видимо, уборка и ремонт выручали, грибок не распространялся. Сейчас в квартире невозможно находиться в том числе из-за жуткого запаха», — рассказала сахалинка. headtopics.com

Женщина утверждает, что это случилось из-за скопления воды в подвале дома. Из-за плесени многодетная мать отказалась возвращаться в жилье. В ООО «Холмск» изданию сообщили, что, по их сведениям, в подвале прорвало трубу. В организации отметили, что вход в техническое подполье возможен только через люк, расположенный в квартире женщины.

Женщина согласилась пусть работников к себе в жилье — они будут разбирать пол, чтобы откачать воду из подвала. Однако многодетная мать сомневается, что это решит проблему с грибком в помещении.

Россия Последние новости Прочитайте больше: GazetaRu »

Россиянка осталась без пособия на ребенка из-за своего «двойника»Жительница Советского района Красноярска по ошибке осталась без положенного пособия на ребенка. Чтобы исправить несправедливость, она обратилась в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Прочитайте больше ⮕

ВОЗ: сотни раненых в секторе Газа оперируют без анестезииСотни раненых в секторе Газа оперируются без обезболивания из-за недостатка лекарств Прочитайте больше ⮕

Россиянка избила ногами пенсионерку из мести за ребенкаПолиция начала проверку после того, как женщина избила 73-летнюю пенсионерку на детской площадке в Краснодаре. Причиной конфликта стало то, что бабушка якобы ударила трехлетнего ребенка. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного вреда здоровью. Прочитайте больше ⮕

Россияне начали продавать квартиры в рассрочку без банковОчередной рост ключевой ставки еще больше снизит доступность ипотечных кредитов и активизирует альтернативные варианты покупки жилья без участия банков, рассказали «Известиям» 29 октября в федеральной компании «Этажи». Прочитайте больше ⮕

Более 7 тысяч жителей Донецка остались без света из-за обстрела ВСУВ Донецке 7,5 тыс. абонентов остались без света в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом вечером 29 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.«В результате боевых действий в Кировском районе повреждена линия электропередачи. Прочитайте больше ⮕

На Украине 100 населенных пунктов остались без электроснабжения из-за непогодыНа Украине из-за непогоды обесточены 100 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале. Из-за сильного ветра пострадала энергетическая инфраструктура в Донецкой, Житомирской, Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Прочитайте больше ⮕