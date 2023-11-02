Мишустин одобрил создание в России системы госмониторинга вечной мерзлоты

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил создание в стране системы государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства России.

Система позволит отслеживать объем выделяемых при таянии многолетней мерзлоты парниковых газов, а также поможет понять, как меняется многолетняя мерзлота из‑за климатических изменений. «Информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнoзирования изменений климата, поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территoрии страны», — говорится в сообщении.

Отвечать за функционирование системы будет Росгидромет, она войдет в единую систему государственного экологического мониторинга. Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление. Ранее сообщалось, что 1 ноября стартовала акция «Новогодняя экоигрушка», организованная международной детско-юношеской премией «Экология — дело каждого» Росприроднадзора. Цель акции — показать, как вторичное использование отходов позволяет уменьшить вред экологии и при этом дарит радость и позитивные эмоции. headtopics.com

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