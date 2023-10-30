Полузащитник «Урала»«Жаль, что мы весь матч так не играли, как в концовке. Но в последние 20 минут «Динамо» вело 2:0 и село назад. Ждали уже окончания встречи. Мы больше двигались. Очень жаль, что не смогли забить второй мяч. Тем более второй гол «Динамо» нам забило с рикошета, поэтому вдвойне обидно. У нас тоже были такие ситуации, и поэтому есть досада, что мы не заработали сегодня очки. Не хватило буквально пяти минут? Да-да.

«Урал» здорово начал сезон, но потом что-то пошло не так? Мы всегда очень хорошо работаем. Возможно, другие команды начали настраиваться на нас по-другому, потому что увидели, что у нас серьёзная команда. Несмотря на последние результаты, задачи у команды остаются прежними? Конечно. Мы хотим побеждать в каждом матче. Пока этого не получается, но нам нужна одна хорошая игра, победа, чтобы психологически раскрепоститься. Надеюсь, это удастся в следующем туре.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Мишкич — о матче с «Динамо»: ещё пять минут и счёт мог быть бы 3:2 в пользу «Урала»Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич прокомментировал поражение в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2). Прочитайте больше ⮕

Игрок «Урала» Сунгатулин: 70 минут матча «Динамо» всё контролировалоПолузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин прокомментировал поражение в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2). Прочитайте больше ⮕

Эммерсон: Ишков забил великолепный гол «Динамо». Важное событие для молодого парняЗащитник «Урала» Эммерсон высказался насчёт забитого гола Ильи Ишкова в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:2). Прочитайте больше ⮕

Эммерсон: «Урал» мог гораздо лучше сыграть с «Динамо». Мы очень недовольны собойЗащитник «Урала» Эммерсон прокомментировал поражение в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:2). Прочитайте больше ⮕

Тренер «Урала» Гончаренко: понравилось, как мы провели последние 30 минут матчаГлавный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение екатеринбуржцев в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2). Прочитайте больше ⮕

Главный тренер «Динамо» назвал ключевой момент в победе над «Салаватом Юлаевым»Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1). Прочитайте больше ⮕