Как на земле мира могли случиться события, до боли напоминающие погромы 1930–1940-х годов в фашистской Германии? Как могло это произойти на родине Расула Гамзатова, автора проникновенной песни «Журавли», в которой воспет подвиг солдат, остановивших глобальное распространение вируса фашизма?

Я сам рос в Грозном, где были целые еврейские кварталы. Мы, представители самых разных народов, росли вместе и никогда не оценивали друг друга по национальному или религиозному признаку. Симпатии и антипатии рождались к людям, но не к нации или вероисповеданию.

Веками евреи жили на Кавказе рука об руку с дагестанцами, кабардинцами, осетинами, грузинами, чеченцами, аварцами, азербайджанцами, ингушами и другими народами. Недаром многие европейские евреи считают горских евреев скорее кавказцами, ведь их культура близка культуре других кавказских народов: они так же танцуют лезгинку, у них те же традиции в одежде и национальной кухне, то же знаменитое кавказское гостеприимство, то же подчинение адатам, то есть законам, основанным на обычаях. headtopics.com

Знаменитые этнографы В. Миллер (1848–1913) и М. Ковалевский (1851–1916) в своем труде «В горских обществах Кабарды» отмечали: «В версте от Нальчика раскинулась довольно обширная еврейская колония. Интересуясь горскими евреями, сохранившими свой тип в несравненно большей чистоте, нежели европейские, мы отправились туда... и из окон и дверей на нас с любопытством смотрели смуглые библейские лица женщин и детей.

Государственный академический заслуженный ансамбль танца «Лезгинка», прославивший Дагестан на весь мир, создан в 1958 году горским евреем Танхо Израиловым. Ансамбль исполняет танцы разных народов Кавказа и всей России. Музыка и танец — великое объединяющее начало, а совершенная хореография Танхо — воплощение истинной любви к Кавказу. headtopics.com

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