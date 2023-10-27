Михаил Анисин: «Спасибо Потанину за поддержку российского спорта. Руководство «Норникеля» делает для «Норильска» все, условия великолепные»

– Руководство «Норникеля» делает для команды все, условия великолепные. Спасибо огромное Владимиру Олеговичу Потанину за поддержку российского спорта в такое нелегкое для страны время. С каждым матчем Норильск все больше заболевает хоккеем.
Мое дело играть и за то время, когда я нахожусь на льду, отдаюсь полностью. В этом случае что-то требовать с меня нельзя. Скажут играть 20 секунд – буду играть 20 секунд, и выкладываться на все сто процентов.– Нет, у меня такое было при Викторе Васильевиче Тихонове, когда мне было 15 лет и когда меня только подпускали к первой команде. До снятия маски мне было три года (смеется).
Анисин о Быкове: «Тоже профессор, они с Ларионовым похожи. Огромная потеря для нашего хоккея, что он не работает в России. Таких тренеров немного» Абросимов о драках: «Бывают игры, где меня провоцируют, но я не собираюсь всякий раз бездумно морду бить. Где-то можно сделать умнее и отъехать в сторону» headtopics.com
Минтюков против «Бостона» (4:3 ОТ): передача на 3:3 на 59:45, 3 хита, 2 блока и «+1» за 21:04. У него 1+3 в 7 играх сезона Малкин вышел на 3-е место по очкам в НХЛ (1238) среди действующих игроков, обогнав Кэйна. Больше лишь у Кросби и Овечкина
Ульянов: Россия сделает всё для формирования многополярного миропорядкаРоссия сделает всё возможное для того, чтобы формирующийся миропорядок был многополярным, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Прочитайте больше ⮕