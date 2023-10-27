Михаил Мурашко: 10 тысяч медпунктов на селе попали в программу модернизации

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на открытии врачебной амбулатории в Кошехабльском районе Адыгеи рассказал aif.ru, что в России уже 10 тысяч подобных точек попали в программу модернизации. Все они были определены в соответствие с обращениями местных жителей.

Как рассказали aif.ru в пресс-службе Минздрава РФ, сегодня на всей территории страны по инициативе президента России Владимира Путина реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. Почти за 3 года реализации мероприятия по модернизации осуществлены в более 10,0 тыс. объектах, т.е. в каждом шестом объекте первичного звена здравоохранения.

Амбулатория в поселке Дружба расположилась на территории более 460 кв. метров. Она рассчитана на 49 посещений в смену, и будет принимать жителей близлежащих селений, в которых суммарно проживают 2,3 тысячи человек. headtopics.com

«Открытая амбулатория, как это планируется и по всем остальным вошедшим в программу объектам, укомплектована и средним медперсоналом, и врачами. Важной является и мобильность — сюда сразу же поставлен санитарный автомобиль. Закуплено оборудование с возможностью цифровой передачи данных о пациентах, результатов лабораторных исследований в централизованную систему. Также предусмотрено обеспечение лекарственными препаратами для удобства граждан», — заявил Мурашко.

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