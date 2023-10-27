Мировому рынку зерна предрекли проблемы из-за решения Украины

Власти Украины ужесточат контроль над компаниями-экспортерами зерна ради увеличения госдоходов и наращивания объемов финансирования вооруженных сил страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве страны. Согласно нововведениям, кабмин потребует от поставщиков зерновых и масличных агрокультур получить специальные лицензии или предоставить налоговую отчетность за период до начала боевых действий на востоке страны, которые начались в конце февраля 2022 года.

На этом фоне аналитики предрекли миру дополнительные проблемы с поставками зерна из дунайского и черноморского регионов, включая Одесскую область. На фоне обстрелов беспилотниками портовой инфраструктуры Украины риски дополнительных задержек отгрузок зерна из-за введения нового механизма контроля могут увеличить и без того растущие издержки трейдеров. Ряд агроэкспортеров уже заявили, что столкнулись с нарушением установленных сроков отправки грузов на фоне дополнительных проверок документации.

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