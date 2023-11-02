Минфин готовит закон для предотвращения валютных нарушений бизнесом

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Минфин РФ готовит законопроект для предотвращения валютных нарушений бизнесом через использование нерыночных цен в сделках. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов на встрече с бизнесом на мероприятии компании Б1, передает РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос совершенствования механизма контроля за ценами в сделках между взаимосвязанными лицами. Так планируется сократить возможность уклонения от уплаты налогов, объяснил Сазанов.

По словам замминистра, законопроект меняет подход к администрированию трансфертного ценообразования (ТЦО). Документ расширяет круг взаимозависимых лиц, увеличивает глубину проверки и размер штрафов (до 40% от корректировки налоговой базы), а также совершенствует подход к определению рыночной цены, рассказал он. headtopics.com

Одной из ключевых задач поправок будет минимизация случаев, когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в РФ из-за злоупотребления со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках, продолжил Сазанов. Он также заявил о необходимости предусмотреть возможность корректировки налоговыми органами цен в сделках между взаимозависимыми лицами до медианного значения интервала рыночных цен, а не до минимального.

Ранее Центробанк поддержал максимальное смягчение административной ответственности за нарушения валютных законов, связанных с введением санкций.

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