Минфин надеется на своевременный запуск цифровой валюты ЦБ

В Минфине полагают, что пилотное тестирование цифрового рубля завершится в запланированные сроки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

«Понятно, что это будет зависеть от успешности работы коллег в Центральном Банке. Но я так слышу от коллег, что настрой у них боевой, и они намерены свои планы выполнить. Надеюсь, что задержки не будет», — сказал Моисеев.

По его словам, в ведомстве надеются, что ЦБ выполнит свои планы по запуску цифровой валюты. Моисеев отметил, что создание цифрового рубля полностью относится к полномочиям регулятора. ЦБ и группа банков с 15 августа начали тестирование операций с цифровым рублем. В нем участвуют около 600 физлиц и 30 юрлиц в 11 городах России. Планы ЦБ предполагают начало массового внедрения цифровой валюты с 2025 года. headtopics.com

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