Минфин не планирует повторно вводить налог на сверхприбыль в 2024 году

«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется», - приводит его слова пресс-служба министерства.

Сазанов также обратил внимание, что повышение ставок налога на доход физлиц (НДФЛ) в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024 году не предусмотрено. Замминистра финансов отметил, что базовые параметры налоговой системы останутся без изменений, корректировки затрагивают лишь отрасли с экономической и природной рентой, в которых дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний.

«По такому принципу в этом году были введены также экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля», – добавил он.

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