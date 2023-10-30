Минфин пока не обсуждает повышение первого взноса по льготной ипотеке

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Минфин РФ пока не обсуждает вопрос повышения первоначального взноса по льготной ипотеке. Об этом рассказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в кулуарах Международного таможенного форума, передает ТАСС.

Он отметил, что Минфин обеспокоен сложившимся разрывом между ставками по рыночной и льготной ипотеке. «Моя личная позиция в том, что надо это все как-то поджимать. С точки зрения оценки ситуации я с Банком России согласен», - сказал Моисеев.

Он считает, что не следует продлевать программу льготной ипотеки, которая должна завершится в середине следующего года. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит необходимость в поднятии требований к первоначальному взносу по льготной ипотеке. При этом она добавила, что решение по этому вопросу будет принимать российское правительство. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

Минфин пока не обсуждает повышение первоначального взноса по льготной ипотекеЗаместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в ведомстве обеспокоены сложившимся разрывом между ставками по рыночной и льготной ипотеке Прочитайте больше ⮕

Повышение первого взноса по льготной ипотеке пока не обсуждаетсяБанк России встревожен ростом числа заемщиков, имеющих хотя бы один необеспеченный кредит вдобавок к ипотеке. Тенденция сохраняется уже год, и на первое июля их доля составила 46 процентов от всех ипотечных заемщиков. Прочитайте больше ⮕

Повышение первого взноса по льготной ипотеке пока не обсуждаетсяБанк России встревожен ростом числа заемщиков, имеющих хотя бы один необеспеченный кредит вдобавок к ипотеке. Тенденция сохраняется уже год, и на первое июля их доля составила 46 процентов от всех ипотечных заемщиков. Прочитайте больше ⮕

Минфин не принимал решений по льготной ипотекеВ Минфине пока не идет обсуждение повышение первоначального взноса по льготной ипотеке. Об этом рассказал агентству ТАСС заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. Прочитайте больше ⮕

– о работе тренера: хочу на это надеяться, но пока не знаюЗащитник ЦСКА Кирилл Набабкин заявил, что пока ещё не строил планы по поводу тренерской карьеры. Прочитайте больше ⮕

Набабкин — о работе тренера: хочу на это надеяться, но пока не знаюЗащитник ЦСКА Кирилл Набабкин заявил, что пока ещё не строил планы по поводу тренерской карьеры. Прочитайте больше ⮕