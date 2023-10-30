Минфин не принимал решений по льготной ипотеке

В Минфине пока не идет обсуждение повышение первоначального взноса по льготной ипотеке. Об этом рассказал агентству ТАСС заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
По словам Моисеева, с учетом повышения ключевой ставки ЦБ разница между ставками по рыночным и льготным ипотечным программам становится очень большой. «Нас тревожит сложившаяся ситуация . С учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной. Сейчас это не обсуждается в практическом смысле моя личная позиция в том, что надо это все как-то поджимать», — отметил замминистра.
Он так же добавил, что в оценке ситуации солидарен с позицией регулятора. В начале октября Центральный Банк РФ уточнил, что ждет охлаждения ипотечного рынка в ближайшие месяцы. Кроме того, в конце сентября регулятор выразил обеспокоенность снижением стандартов выдачи ипотечных кредитов на фоне усиливающейся конкуренции между банками за клиентов. headtopics.com
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