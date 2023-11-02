Минфин не планирует повышение ставок НДФЛ в 2023 и 2024 годах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Повторное введение windfall tax и другие резкие изменения государственной налоговой политики в 2024 году не планируются. Об этом сообщается наЗаконопроект о прогрессивной шкале НДФЛ поддержали 45% опрошенных россиян

"Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется", - сказал Сазанов. Кроме того, замминистра отметил, что повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024 году. Сазанов также указал, что базовые параметры налоговой системы сохраняются неизменными, а корректировки затрагивают отрасли с экономической и природной рентой, в которых дополнительные поступления в бюджет можно получить без ущерба для инвестиционной деятельности компаний.

Замминистра подчеркнул, что в связи с существенным увеличением расходной части бюджета перед Минфином стоит задача соответствующим образом выстраивать налоговую политику. Ранее Сазанов сообщал журналистам, что целевая сумма в рамках windfall tax остается 300 млрд рублей, а подводить итоги платежей еще рано. Также ранее он отмечал, что повышение ставок основных налогов не предусмотрено проектом бюджета на 2024-2026 годы. headtopics.com

Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года. При этом его сумму можно снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей, они будут зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер.

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