Минфин РФ не планирует повышение ставок НДФЛ

Министерство финансов России не планирует повышение ставок НДФЛ в 2023 и 2024 годах, а также повторного введения налога на сверхприбыль. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов по итогам встречи с бизнесом, его слова приводятся на сайте Минфина.

«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется. Повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024 году не планируется», — сказал он.

Сазанов также рассказал, что в ноябре планируется принятие законопроекта, который будет сглаживать для бизнеса последствия приостановления отдельных положений соглашений с «недружественными» странами. Он добавил, что Минфин готов обсуждать вопрос расширения перечня видов доходов, для которых будут сохранены правила налогообложения, действовавшие до приостановления соглашений (в частности, доходы от международной перевозки и фрахта). headtopics.com

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