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Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем

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Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен один украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще пять были перехвачены над территорией республики Крым. Об этом в среду, 2 ноября, заявили в Минобороны РФ.

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