Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем

«Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА (беспилотных летательных аппарата. — Ред.) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

«Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА (беспилотных летательных аппарата. — Ред.) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областьюМинистерство обороны России сообщило о пресеченной попытке совершить атаку с помощью беспилотника самолетного типа на территории РФ. Прочитайте больше ⮕

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над российским региономБеспилотник ВСУ уничтожен в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был обнаружен около 11:30 мск. Целью дрона были объекты на территории России. Прочитайте больше ⮕

В Минобороны сообщили об уничтожении в Белгородской области украинского беспилотникаРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты на территории России Прочитайте больше ⮕

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области31 октября в регионе уничтожили четыре украинских БПЛА. Прочитайте больше ⮕

МО РФ сообщило об уничтожении украинских БПЛА в Брянской и Курской областяхСредства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили два украинских беспилотника в Брянской и Курской областях. Об этом 1 ноября сообщило Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕

ВС РФ уничтожили два украинских БПЛА в Брянской и Курской областяхСредства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили два украинских беспилотника в Брянской и Курской областях. Об этом 1 ноября сообщило Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕