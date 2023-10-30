По информации российского военного ведомства, склад располагался в районе населенного пункта Дубиевка. Кроме того, армия России смогла поразить пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты, а также 31-й бригады оперативного назначения вооруженных сил Украины, поделились подробностями в министерстве.

В общей сложности, по данным Минобороны РФ, за сутки артиллерия и авиация нанесли удары по 128 районам скопления живой силы и техники. Вооруженные силы Украины с начала июня предпринимают попытки наступать на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросая на линию боевого соприкосновения подразделения, прошедшие подготовку и вооруженные Североатлантическим альянсом. Как отмечал президент России Владимир Путин, ни на одном участке фронта украинские войска не смогли добиться серьезных успехов.

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