Министр обороны Израиля заявил, что страна не хочет большой войны

Однако, по словам Йоава Галанта, еврейское государство готовится к возможным угрозам со стороны Ирана и "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израиль не стремится к большим войнам на Ближнем Востоке, но готовится к возможным угрозам со стороны Ирана и ливанского шиитского движения "Хезболлах". Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант журналистам.

При этом глава израильского Минобороны отметил, что у него "нет доказательств" того, что Тегеран "координировал в конкретный день", то есть 7 октября. По мнению Галанта, Иран "знал общую идею", которой руководствовались боевики палестинского движения ХАМАС. headtopics.com

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