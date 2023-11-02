Минобороны: ПВО уничтожили шесть беспилотников над Крымом

По данным военного ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА была пресечена утром 2 ноября.

Дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотник самолетного типа над акваторией Черного моря. Еще пять были перехвачены на территорией Крыма.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Над Черным морем и Крымом уничтожили шесть беспилотниковНад Черным морем и Крымом сбили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников в небе над Крымом, еще один — над акваторией Черного моря. Прочитайте больше ⮕

ПВО перехватила шесть беспилотников ВСУ над Крымом и Черным моремАтака украинских БПЛА была пресечена утром в четверг, 2 ноября. Прочитайте больше ⮕

Система ПВО сбила шесть беспилотников над КрымомШесть украинских беспилотников уничтожено утром 2 ноября в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Прочитайте больше ⮕

Над Брянской и Курской областями уничтожили два беспилотникаСредства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями Прочитайте больше ⮕

Силы ПВО уничтожили дроны над Брянской и Курской областямиРоссийские силы ПВО в ночь на 1 ноября уничтожили над территорией Брянской и Курской областей два бесплотника ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны... Прочитайте больше ⮕

Над Черным морем и Крымом обезвредили шесть беспилотников ВСУРоссийские военные ночью 2 ноября засекли и обезвредили в общей сложности шесть украинских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в... Прочитайте больше ⮕