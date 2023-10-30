Минобороны: украинская армия на запорожском направлении потеряла 2 танка

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Украинская армия на запорожском направлении потеряла два танка, в том числе Leopard, сообщили в МО РФ.

Российские военные также отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Работино. Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными.

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