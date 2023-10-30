Минобороны: ВСУ пытались атаковать Крым восемью ракетами Storm Shadow

Сообщается, что все ракеты были сбиты российскими системами ПВО.

Сообщается, что все ракеты были сбиты российскими системами ПВО.

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МО РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами Storm ShadowСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

Российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за суткиВ Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ за сутки. Прочитайте больше ⮕

Войска РФ сбили ракеты Storm Shadow, летевшие в КрымПротивовоздушная обороны России сбила восемь ракет Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины запустили в сторону Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Безэкипажные катера пытались атаковать порт СевастополяДва безэкипажных катера пытались атаковать порт Севастополя. Один из них был уничтожен, второй уплыл, сообщает Telegram-канал Baza. Прочитайте больше ⮕

ВСУ потеряли до 110 бойцов при попытке атаковать ВС РФ на донецком направленииРоссийские войска отразили попытку штурмовых групп Вооруженных сил Украины атаковать на донецком направлении. В результате в рядах противника были ликвидированы до 110 бойцов, сообщил представитель Минобороны РФ, начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. Прочитайте больше ⮕

Российская ПВО отбила массовый налет. ВСУ пытались атаковать территорию России сразу 36 дронамиРоссийская система ПВО сбила 36 беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым, сообщило Минобороны России. Инцидент произошел ночью 29 октября. Уточняется, что дроны самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены дежурными средствами ПВО. Прочитайте больше ⮕