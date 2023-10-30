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Минобороны: ВСУ пытались атаковать Крым восемью ракетами Storm Shadow

 / Источник: mkomsomolets

Пресечена атака ракетного удара ВСУ по Крыму, сообщает Минобороны РФ

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mkomsomolets

Сообщается, что все ракеты были сбиты российскими системами ПВО.

Сообщается, что все ракеты были сбиты российскими системами ПВО.

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