Минобороны России изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе

Министерство обороны России изменило наименование зоны действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Как следует из бюллетеня ведомства, теперь эта зона носит название"Карабахский экономический район Азербайджанской Республики".

Отметим, что ранее в бюллетенях Минобороны РФ использовали выражение"зона нагорно-карабахского конфликта". В бюллетене за пятницу, 27 октября, в частности, говорится, что для обеспечения безопасности движения по дорогам были выставлены два поста в районе Ханкенди (Степанакерт, столица Нагорного Карабаха).прекратить огонь на условиях Баку уже на следующий день.

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